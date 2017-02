El 17 de febrero me vi obligado a esconderme para evitar que me capturaran. Permanecí poco más de tres meses en la clandestinidad en Venezuela mientras ejecutábamos las acciones. Recibí todo tipo de amenazas no sólo contra mi persona sino contra mi familia. Luego de una larga discusión con mi partido, decidimos que me tocaba jugar un papel internacional para denunciar lo que estaba pasando en Venezuela. Que no hacíamos nada los dos presos. Que mi papel era más útil en el exterior. Que cada uno tenía una función: Leopoldo una y yo otra. Nada fácil la decisión de dejar mi país. Sólo puedo decir que, si Leopoldo está preso físicamente, en mi caso, estar en el exilio es estar preso del alma.