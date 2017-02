Más aún, con gran razón Leonard Read, en Government: An Ideal Concept, escribe: "Fue un gran error de la Revolución estadounidense el recurrir a la expresión 'gobierno' que significa mandar y dirigir, del mismo modo que no tiene sentido denominar 'gerente general' de la empresa al guardián de la misma". El enfoque del aparato estatal en el norte fue radicalmente distinto al de las ex colonias españolas, ya que aprendieron con las persecuciones y la intolerancia europea, apuntaron a ser libres y realmente independientes, y no como decía Juan Bautista Alberdi: "Independientes como colonia española para ser colonos de nuestro propios gobiernos". Consecuentemente, en Estados Unidos miraban con gran desconfianza el desarmarse y el entregar todas las armas al monopolio de la fuerza (es decir, el peligro superlativo de entregarle todo el poder al mero guardián, tal como sostiene Read).