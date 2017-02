Tal como un enfermo no puede cumplir al máximo con su trabajo por razones de salud e integridad física, el deudor concursado tampoco puede pagar el 100% de sus acreencias, con sus intereses, por imperio del propio régimen concursal. Ahora bien, este régimen que permite y presupone pagar con quitas, esperas o ambas cosas, exige que las propuestas de pago del deudor sean razonables y lícitas; pueden entenderse como adecuadas según la situación del deudor concursado. Ese derecho de pago con quitas y esperas que impone la ley concursal como presupuesto de la cesación de pagos no significa que la forma de pago pueda ser abusiva. La doctrina y la jurisprudencia han entendido que es abusiva una propuesta cuando el deudor ofrece un acuerdo de pago muy inferior a su capacidad real, o cuando mediante la quiebra —remate de los bienes del deudor— se obtiene un mejor resultado económico que lo previsto en la propuesta. Con base en lo antes indicado, y aun existiendo conformidad de los acreedores con la propuesta formulada por el concursado, los jueces del concurso deben determinar si el acuerdo está en condiciones de ser homologado, pues la simple conformidad no causa estado si el acuerdo resulta ser realmente abusivo. ¿Causa estado la conformidad del Estado? No. ¿Es abusivo el acuerdo propuesto por Correo Argentino S. A.?