En definitiva, una suba del tipo de cambio no solucionará el problema estructural de la economía, que no es el atraso cambiario, sino un peso caro producto de un atraso en la productividad: en la medida en que la Argentina no salga de esa trampa en la que ha caído por pagar incrementos de salarios reales por encima de la suba de la productividad para apuntalar artificialmente el consumo, por más que llevemos el dólar a cien pesos, el esquema volverá al punto de partida, lo que retroalimentaría el círculo vicioso de desequilibrios macroeconómicos.