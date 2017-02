En ese plano comparativo, Argentina, al igual que nuestro socio Brasil, no tiene cómo sostener en el tiempo aquellos sistemas de protección con una factura de exportaciones que apenas alcanza 1.500 y 1.100 dólares anuales por habitante. Menos en el marco de tres años de estancamiento del mercado interno de ambos. Más aún, si Argentina pretendiera encarar el trasnochado programa de radicalización del populismo que sugería un funcionario argentino en 2013, pongámosle a través del reparto del 100% de los recursos originados por las exportaciones agropecuarias, ello arrojaría un cheque anual de 1.100 dólares per cápita. No mucho más que un pasaje en turista a Miami. "Con una buena cosecha nos salvamos todos", decía años atrás uno de los protagonistas de "Plata Dulce". Con el barril de petróleo a 52 dólares y la tonelada de soja por debajo de los 400 dólares, nada más alejado de la realidad que esa frase.