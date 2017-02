En buen romance, se anula la ejemplaridad de la sanción y entonces no se distingue una conducta positiva de una negativa; da lo mismo una conducta que otra porque no hay premios ni castigos. Recién cuando la sociedad clama por justicia algunos políticos buscan no quedar desubicados tratando de disimular sus dobles discursos, mientras los minimalistas de la acción penal dirán que la cárcel no soluciona los errores de la sociedad, es decir, culpan a la sociedad por lo que sufre ante un hecho criminal. Es obvio que la cárcel no da solución, es sólo una herramienta que la misma civilización ha dado para evitar matarnos unos a otros. ¿O es mejor esto último?