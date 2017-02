Varios amigos curas que tengo, a quienes he encargado que hagan propaganda me han dado un alegrón porque me hicieron una reflexión muy acertada al respecto, me dijeron: 'los curas votan y propician al candidato más probable que permita asegurarles su estabilidad'. Hasta ahora han sido peludistas pero ahora los peludistas no tienen chance y los curitas ven que en la primera está el divorcio, la separación de la Iglesia. Esto lo he comprobado porque según me informan mis órganos informativo en ese sentido (señora, cuñadas, etc. que van a misa) en algunos sermones ya los sacerdotes han aconsejado a los fieles que no voten por los partidos enemigos de la religión. Esto va bien".