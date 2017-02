El presidente del observatorio de juicio por jurado de Bahía Blanca, Carlos Carnevale, ha revelado que en la principal provincia argentina, en el año 2015, se han desarrollado diferentes juicios por jurados en los cuales en 18 de los casos el jurado arribó a un veredicto inculpable y en 19 ocasiones lo ha sido de manera culpable, a la vez que la encuesta llevada a cabo por esa institución respecto de quienes habían sido designados jurados arrojó que: el 100% de los intervinientes respondió no haber tenido dificultades durante el desarrollo del juicio; el 75% declaró no haber tenido dificultades para comprender las exposiciones de las partes; el 83,3% sostuvo no haber tenido dificultades para comprender las instrucciones del juez; el 91,7% dijo que sí pudo exponer sus puntos de vista durante la deliberación.