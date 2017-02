Una de las diferencias tal vez más notorias entre el votante K y quienes elegimos el cambio es que como Mauricio Macri y casi todos sus colaboradores no son lo que se llamaría "caudillos", no suena muy probable obtener imágenes de un par de miles de personas jurando dar la vida por Mauricio, Marquitos Peña o Gaby Michetti. Quienes adherimos a este nuevo modelo no parecemos muy dispuestos a bancar cualquier cosa a libro cerrado. Tampoco se ven funcionarios unidos por un espíritu corporativo dispuestos a sostener cualquier derrape de un compañero de gabinete. La muestra más clara es lo solo que quedó Juan José Gómez Centurión por decir lo que piensa, con el agravante de que ni siquiera los funcionarios del área de derechos humanos que piensan como él salieron a bancarlo. Ni que hablar de la aliada número uno Elisa Carrió, la que reparte su día entre reuniones con funcionarios en Olivos o Balcarce 50, que deja un lugarcito para pasar por Comodoro Py a denunciar a algunos de sus compañeros de equipo a los que no les perdona ni una falta de ortografía.