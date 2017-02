La Argentina tiene, luego de muchos años, un gobierno serio y responsable. No está exento de cometer errores, pero no tiene el menor empacho en corregirlos cuando los advierte, pero no se aparta del rumbo de cambio que propuso, fundado en la verdad, en el respeto de la ley, en la mirada puesta en el futuro. Hasta se le reprocha a veces que no conteste las injurias que cotidianamente recibe. Prefiere construir.