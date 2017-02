Pero, entonces, ¿qué son los Precios Transparentes? Consiste en una medida tomada por el Poder Ejecutivo Nacional que logrará acabar con una verdadera injusticia que vivían los consumidores, a quienes, con el afán de hacerles creer que podían pagar en una determinada cantidad de cuotas "sin interés", les trasladaban el costo de financiamiento de esas cuotas al monto de contado del producto ¡usaran las cuotas o no! Es decir que aquellos que pagaban al contado —en efectivo, con débito o con crédito en un solo pago— abonaban por un servicio que no estaban recibiendo, el financiamiento. Todo ello para hacernos creer que no se nos cobraba interés intentando hacer coincidir la suma de las cuotas con el precio del producto en un solo pago.