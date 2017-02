Mauricio Macri no es, a mi juicio, un líder político especialmente brillante. No está a la altura de los políticos de mayor envergadura de la democracia argentina desde 1983, Raúl Alfonsín y Carlos Menem (no estoy juzgando sus políticas). Pero reconocer esto no equivale a considerarlo un incompetente. Macri no precisa demostrar que puede ser ministro de Economía. Un presidente sensato controla políticamente la gestión económica, no la diseña ni la ejecuta. Si fijamos arbitrariamente, como hace Sarlo, la vara tan alta, nos convenceremos de haber demostrado, como en un teorema, lo que queríamos demostrar.