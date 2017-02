Sí, quizá, si me cruzara con un chico scout que no entiende demasiado de qué cuerda ha tirado para ser reprendido por un pastor de, cómo no, su propia iglesia, le diría que no es necesario ser bendecido por nadie para seguir pensando en el otro y extenderle la mano. Que abrazar al diferente te hace más sabio. Para eso, basta hacerlo y percibir con el cuerpo y el alma el bienestar de ser generoso.