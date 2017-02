Este tipo de razonamientos y propuestas inauditas son los que dieron pie a los Hitler de nuestra época. De las ideas de Carlyle, eso dice Ernst Cassirer, el filósofo político autor de numerosas obras, ex rector de la Universidad de Hamburgo y profesor en Oxford, Yale y Columbia: "Los primeros indicios del misticismo racial", "una defensa abierta al militarismo prusiano" y "la divinización de los caudillos políticos y una identificación del poder con el derecho". Por su parte, Jorge Luis Borges consigna, en su prólogo a la obra que reúne las seis conferencias de Thomas Carlyle sobre la heroicidad: "Los contemporáneos no lo entendieron, pero ahora cabe una sola y muy divulgada palabra: nazismo […] escribió que la democracia es la desesperación de no encontrar héroes que nos dirijan […] abominó de la abolición de la esclavitud […] declaró que un judío torturado era preferible a un judío millonario".