Puede observarse, en cambio, una diferencia en el régimen aplicable a los señalados feriados trasladables, ya que antes estaba específicamente estipulado en el artículo 2 del decreto 1584/2010 que el de agosto se celebraba el tercer lunes de ese mes; el de octubre, el segundo lunes de ese mes; y el de noviembre, el cuarto lunes de dicho mes. No había manera de que esos feriados no fueran lunes. Con el régimen actual, a esos feriados trasladables se les aplica la regla según la cual si caen en días martes o miércoles, se pasan al lunes anterior, y si caen jueves o viernes, al lunes siguiente. Eso significa que no se trasladan si caen sábado o domingo.