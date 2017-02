Una de ellas es que casi la mitad de los jefes de hogar percibe un ingreso inferior a nueve mil pesos por mes. El último dato conocido a septiembre de 2016 lo ubicaba en ocho mil pesos, y en la mayoría de los casos no se genera por la vía de un sueldo o de un subsidio familiar que se acredita en cuenta bancaria y se puede movilizar con el uso de la tarjeta de débito bancario, sino a través de trabajos temporarios y changas de bajo monto, por el que no paga con cheque, sino con dinero en efectivo. Es muy común ver los días de pago en algunas obras de construcción, donde los operarios hacen cola para recibir la paga, en particular en las áreas suburbanas.