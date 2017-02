En aquella nota insistió: "La cuestión que me preocupa no tiene que ver con la evaluación de las dos ideologías que se enfrentaron y siguen teniendo sus partidarios; es la comprensión histórica. Pues una sociedad necesita conocer la historia, no solamente tener memoria. La memoria colectiva es subjetiva: refleja las vivencias de uno de los grupos constitutivos de la sociedad. Por eso puede ser utilizado por cualquiera de los grupos como un medio para adquirir o reformas una posición política".