Hasta el 31 de enero pasado, comprar al contado o en cuotas suponía el mismo precio. Por supuesto que en un contexto de inflación y de baja del salario real la decisión casi obligada del consumidor era comprar en cuotas. ¿Pero cómo puede explicarse que no hubiera diferenciación de precios entre las opciones de pago? ¿Era real que no había diferencia de valores? ¿O sólo era una ilusión óptica y había un redituable negocio financiero? Claramente la respuesta es "sí": el negocio financiero existía pero no era tangible para los ojos de los consumidores.