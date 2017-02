A la vuelta de enero, el año electoral precipita declaraciones y enciende ansiedades. La descripción y la interpretación de lo que pasa se siguen organizando para muchos desde parámetros maniqueístas. Axel Kicillof volvió a simplificar las interpretaciones y llamó a militar para "mostrar a los argentinos que el neoliberalismo es una máquina de destrucción". Según el ex ministro de Economía: "No es la herencia, no es el triunfo de [Donald] Trump ni el Pato Donald, es Macri el que ha provocado el derrumbe económico del país". A los dirigentes de la oposición no K, a los que cataloga de falsos y oportunistas, los emplaza a definirse: o están con Macri o están con el pueblo.