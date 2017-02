Tres también serán los meses que necesitará la política para conformar la lista de sus candidatos en todos los partidos producto de la dispersión. Cada vez parece quedar más clara la intención del presidente Macri de ir hacia un partido único al estilo del PRI mexicano, claro que para ello necesita de la cooptación y la desaparición de la UCR y del peronismo. Parte del radicalismo lo acepta como inevitable, sin embargo, otro sector no. El radical ex vicegobernador de Santa Fe Jorge Henn acusó a Ernesto Sanz de ser "el gran sicario del destripamiento de la UCR". En el caso del peronismo, no es casual la "desdramatización" de los resultados electorales a la que alude con frecuencia el gobernador Juan Manuel Urtubey, que, al igual que Miguel Ángel Pichetto y Omar Perotti, son seducidos permanentemente por el PRO. La incógnita es el Frente Renovador. No pasan desapercibidas las declaraciones de Felipe Solá sobre Sergio Massa cuando dijo que tienen "visiones distintas".