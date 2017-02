3.Si los incentivos ahora serán para el pago al contado, la medida económica tiene una fuerte contradicción por parte de la planificación política. Pago de contado es en efectivo, débito o crédito en un pago. Desde octubre hasta diciembre del año pasado la política, tanto en Senadores como Diputados en el Congreso de la Nación Argentina, estuvo discutiendo la ley de baja de comisión de tarjeta de crédito del 3% al 1,5%, y en débito del 1,5 al cero por ciento. No se logró dictamen favorable. Lo que la política no pudo reducir y mejorar ahora el mercado se encargará de transparentar, derivando al consumidor de contado un mayor costo que el minorista debe derivar al precio final y que la política no pudo reducir. En Argentina, el comercio minorista tradicional sigue pagando comisiones de tarjetas más altas de la región y una de las más altas del mundo.