Y frente a esto la pregunta donde me paro yo es: ¿dónde? Y la respuesta surge inmediata. En dudar, en no creer en casi nada. Observar y ver qué me pasa con lo que miro. No creo en las instituciones milenarias, en el Vaticano, por ejemplo, porque siguen pensando y haciendo lo mismo que hace 2.000 años. Actúan de la misma manera. No creo en aquellos que sienten que me representan porque la mayoría los votó. No creo tampoco en los que no fueron votados, en los que perdieron. Porque en el fondo son lo mismo. La diferencia que unos ganaron y otros perdieron.