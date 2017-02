Pero en todos los casos es necesario partir de un diagnóstico certero y señalar con claridad cuáles son los caminos para encontrar las soluciones reales, no retóricas. Esto parece una verdad de Perogrullo, pero es, en el Gobierno actual, un cambio copernicano respecto de lo que sucedía hasta diciembre de 2015. Vivimos muchos años infectados de relato. Es imposible que nos desarrollemos como país si no nos sacamos primero esa insidiosa venda que nos nubla la vista. No mentir es, pues, no solamente un deber moral, sino una condición sine qua non para que colectivamente tomemos conciencia de nuestra situación, nos tratemos como ciudadanos adultos y encaremos las respuestas necesarias.