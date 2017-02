Durante las ferias judiciales los habitantes de la provincia de Buenos Aires no pueden presentar demandas para hacer valer sus derechos civiles, comerciales, de familia, laborales o contenciosos. En el mismo lapso, en los juicios ya iniciados no se toman decisiones judiciales, no corren los plazos procesales, no se produce prueba, no se libran cheques, no se fijan audiencias. Todo ello salvo puntuales excepciones que no alteran la regla.