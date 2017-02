Tal vez el transa en la villa sea un inmigrante, porque quienes vienen de los países limítrofes muchas veces comienzan por vivir en la marginalidad. Pero su ingreso en la delincuencia lo hace motivado y dirigido por otros que no comparten la marginalidad con él, sino que viven seguramente en lugares muy exclusivos y comen en elegantes restaurantes. A nadie le molesta codearse con esos delincuentes porque no matan. Bien vestidos y con autos importados dan otra imagen. ¿O alguien cree que el "dueño" de la droga en la Argentina vive en medio de una villa? ¿Y el que lleva adelante el negocio de los autos robados? Por supuesto que no. Incluso muchas veces visten uniforme.