La convocatoria de la Asociación puede tener causas válidas o no. Pero es inadmisible en sí misma, porque el Poder Judicial, que son los jueces, no puede suspender sus tareas jamás. Nunca, por ningún motivo. Tampoco puede enfrentar a los poderes Ejecutivo y Legislativo con ese tipo de medidas. No ocurrió en 200 años y no debe ocurrir nunca.