Es absurdo que se cuestionen las tetas al aire cuando la modernidad ha llevado a que la mujer muestre toda su belleza y armonía sin tapujos. ¿O hay que ocultar esas bikinis chiquititas que no escatiman nada? No es sólo la moda. Es la necesidad de mostrar, de exhibirse, del narcisismo, que es el dilema de los nuevos tiempos. Y que bien describen los sociólogos de la altura del recientemente fallecido Zygmunt Bauman. No es ni bueno ni malo, es. Un fenómeno de estos tiempos que, por supuesto, tiene sus derivaciones en distintos ámbitos. Nadie puede arrojar la primera piedra.