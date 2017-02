Miguel Braun, quien ocupa la función que en su momento detentó Guillermo Moreno, salió a defender la iniciativa al anunciar: "Con esta medida se busca crear un marco de mayor competencia y transparencia, que llevará a que los consumidores tengan mejores ofertas y precios", aunque abrió el paraguas: "La nueva medida no garantiza que bajen los precios". Y prosiguió: "El Gobierno no controla los precios, queremos que los comercios y los bancos digan la verdad y que después el consumidor decida qué hacer". Desde ya que esto es una manifestación de deseos y no una política concreta que combata el alza de precios sostenido y constante de nuestra economía.