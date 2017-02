La Argentina no puede darse el lujo de introducir criminales de ninguna clase: ni narcotraficantes, ni homicidas, ni traficantes de mujeres, ni ladrones, ni a nadie que viole las leyes. Ya no estamos en 1880, en 1920 o en 1950 y no podemos darnos el lujo de recibir a quienes no tengan un trabajo demostrable, ni a dar salud, educación, vivienda y subsidios a quienes nunca pagaron impuestos, siquiera indirectos, en nuestro país.

No lo hace nadie en el mundo y nosotros no podemos ser también en eso, una excepción a la cordura.