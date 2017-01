Esa idea que ha encarado el Gobierno en esta primera etapa de una apertura más liviana, más básica, era una idea equivocada en ese momento, era una idea que nos complicaba las cosas. Actualmente es inviable frente a este cambio de rumbo. Era una idea complicada de entrada, porque en Argentina lo que genera actividad económica no genera trabajo, entonces eventualmente el Gobierno podría haber conseguido inversiones para soja, minería, sector financiero, podría haber movido en parte los datos económicos principales, pero no iba a tocar el tema del empleo si no se movía la construcción, el textil, el comercio, el metalmecánico. La propuesta original del Gobierno de una apertura indiscriminada potenciando sólo los sectores en donde somos competitivos es una idea equivocada, pero que hoy queda claro que ya no es viable.