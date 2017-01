Dados los últimos avances y retrocesos vía decretos de necesidad y urgencia (DNU) generados por el Gobierno del presidente Mauricio Macri, todo indicaría que no se trata de iteración de yerros, en todo caso parecería una política destinada al error. Durante el primer verano de la gestión Macri —recordar DNU sobre la designación de ministros de la Corte— pudo pensarse que se trató de un intento de prueba-ensayo. En este segundo verano, con la misma metodología, parece, insisto, una política expresa de distracción efectista. El mes de diciembre de 2016, cargado de temores por posibles desbordes sociales concluyó exitosamente para el Gobierno, cuando no sólo operó la ministra Carolina Stanley con habilidad y presupuesto, 30 mil millones de pesos, sino que además hubo una gestión directa, que seguramente será desmentida, del papa Francisco para con uno de los cosecretarios de la CGT. El Papa recomendó en ese encuentro personal en diciembre no prestarse al juego político de La Cámpora y otras organizaciones propiciadoras de conflicto y ayudar a terminar el año en paz.