A la primera lógica podemos identificarla con la figura del explorador. Un explorador que inicialmente recorre el territorio para identificarlo y saber con qué cuenta. Cuando uno explora, no está buscando nada en particular ni se queda en el primer lugar que encuentra. Es la actitud de quien entra en una librería a no buscar nada pero a ver todo. Para desarrollar esta lógica, debemos dejar de lado la ansiedad de querer concretar una idea en particular. Más bien se trata de incorporar una lógica de apertura, de búsqueda y de observación. Despertar la curiosidad y dejarnos guiar por ella. Para lograr esto, tenemos que permitirnos salir de una lógica éxito-fracaso y entender que fallar no es un inconveniente. Si no busco nada en particular, todo se convierte en una posibilidad. Parafraseando un dicho de la filosofía zen: "La mente del principiante ve todo como una posibilidad; la del experto, no".