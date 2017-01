Populismo, antipolítica, nacionalismo ramplón, proteccionismo. En sus primeros movimientos como presidente, Trump no defrauda a sus seguidores. Pero su palabra y sus acciones tensan la cuerda, profundizan eso que tan bien hemos conocido los argentinos: la grieta. Queda por ver cómo procesará el sistema político norteamericano esta innovación. El Partido Republicano domina ambas Cámaras del Congreso, pero no sabemos si esas mayorías se mantendrán en forma compacta detrás del Presidente. Por su historia, por su sistema electoral (que privilegia la relación del votante con sus representantes locales antes que con los nacionales), en Estados Unidos no ha habido disciplina partidaria de la magnitud conocida en Europa.