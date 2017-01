Aguardo expectante el resultado de la deliberación de los consultores designados. Me parece que su mayor desafío radica en dar forma a la ciclópea tarea de amalgamar, en un cuerpo único, toda la legislación diseminada por el mundo normativo. Es claro que la unificación de las leyes disgregadas no viene embarazada de la erradicación del delito; es errado suponer que por la mera sanción de la norma criminal —o la unificación y la modernización, en este caso— se han de contener los efectos deletéreos del delito. No obstante ello, su reunión en un cuerpo particular, remozado y armónico entre sí es un punto de partida auspicioso para definir nítidamente el elenco de conductas puebles y la latitud de la respuesta criminal.