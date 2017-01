Nos encontramos transitando desordenadamente y a tientas un camino cuyo destino decimos conocer, pero no sabemos cómo llegar a él. Muchos pensamos hace un año que a quienes habíamos elegido para gobernarnos tenían planes concretos a ejecutar, grave error: la improvisación es la constante. No es que no sabemos cuáles son sus programas de acción, es peor aún: hoy comprobamos que no lo tienen ni nunca lo tuvieron, están trabajando en prueba y error, o incluso aprendiendo con el enfermo en estado terminal.