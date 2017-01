Hay en juego otra consideración muy importante. Se trata de un incentivo que podría mover a los rusos hacia la guerra, a escalar el conflicto y a invadir territorio kosovar. Me refiero a poner a la OTAN en duda existencial, lo que provocaría su desmoronamiento. Aunque el pequeño Estado no es una parte formal, se concede que es un apéndice de la alianza. La paz entre ortodoxos y musulmanes no está preservada por cascos azules de las Naciones Unidas sino por 4.300 efectivos del bloque atlántico, lo que conlleva una clara advertencia. Si Serbia y Rusia agreden a Kosovo, estarían exponiéndose a hostilidades generalizadas con Occidente. Difícilmente importe que España y Eslovaquia, miembros de la OTAN, no reconozcan la independencia kosovar. No obstante, sí importa que —con Trump en Washington— la determinación por mantener a raya al eje eslavo fuera mínima o bien obsecuente a Moscú. Por ello, si Mitrovica cae bajo ocupación serbia sin que haya una respuesta occidental lo suficientemente contundente como para revertir la situación, Putin exhibirá una victoria estratégica inmensa. Dejará en evidencia que la OTAN ya no es lo que era, que ya no tiene el mismo poder de disuasión que poseía hasta la llegada de Barack Obama.