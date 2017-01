Donald Trump, pasto nuevamente de ridículas críticas, dado que no esquivó polémicos temas que lo llevaron a ser el triunfador de la contienda presidencial y lo posicionaron en lo más alto de la vida política de su país. Puso nuevamente en el tapete, el primer día de su presidencia, la lucha contra el terrorismo islámico, la política internacional, la generación de empleo y el sensible asunto de la inmigración. Frases cortas, fuertes, como fuerte es ese neoyorquino de 70 años que decidió ser presidente y, contra todo pronóstico y grandes alianzas en su contra, lo logró. De esas frases me impactaron varias…