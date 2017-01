Comencemos con la Franja de Gaza. Israel gobernó Gaza desde 1967 hasta el 2005, año en que se retiró de manera unilateral y completa, cedió el área a la Autoridad Palestina, la cual la perdió en una contienda —electoral, primero, violenta, después— con Hamas. Antes había estado en manos de egipcios, británicos y otomanos; un imperio musulmán no árabe. Hoy Gaza está bajo gobierno palestino yihadista. De modo que respecto de Gaza podría decirse que actualmente es territorio palestino, sólo que no puede decirse que está bajo ocupación israelí. Ergo, "territorio palestino ocupado" Gaza no es. Es más, podría argumentarse que hasta tanto no sea conformado un Estado palestino allí, esa porción de tierra no es soberanamente palestina, pues apenas está siendo administrada por un grupo terrorista ni siquiera reconocido como legítimo actor internacional por buena parte de la familia de las naciones.