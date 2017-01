Numerosos hechos que componen los anales recientes de la Justicia penal nos estimulan a reflexionar sobre la decepción generalizada ante el fracaso más rotundo de la ley que no se aplica: eso es la impunidad. Tal el caso, hasta hoy, de la muerte violenta del fiscal general Alberto Nisman, relacionada con el ejercicio de su función. Y también la incertidumbre que carcome la íntima convicción del ciudadano cuando desconfía de la certeza de una sentencia que, después de casi una década, declara la absolución de un condenado por homicidio, fundándose en las mismas pruebas con las que otro tribunal lo declaró culpable: así, el proceso por el asesinato de María Marta García Belsunce. El resultado concreto que decepciona, como en tantos otros casos, es que no se define con certeza quién es el autor y no se lo sanciona. Sólo quedan el interrogante y la incertidumbre, que son, por repetidos, la causa de la desilusión de la ciudadanía, que se siente burlada en su apetencia de justicia.