Repasemos los comportamientos de los famosos del equipo por los que fueron al vestuario. Prat-Gay cometió el error de creer que como ministro de Economía debía tener línea directa con el Presidente. Creyó que para llegar al gol tenía que recibir las órdenes del director técnico y no de aquellos que estaban en la cancha con él. Duró poco, ya no está y a todos les quedó claro que se fue por no jugar en equipo y por no entender que las órdenes podían venir de otro lugar, que no era el Presidente.