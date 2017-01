Estoy convencido de que donde no están satisfechas las carencias más elementales indefectiblemente aparecerá la desnutrición infantil; y si esta no se recupera en los primeros mil días de vida, el niño estará condenado a bajos resultados escolares que lo llevarán al abandono de los estudios, por lo que no podrá escapar del subempleo o el desempleo y será incapaz de hacerse de recursos suficientes para progresar socialmente. En esa instancia, se sentirá un marginal que tratará de que alguien lo asista. Con el tiempo, si aquello no sucede, sus opciones de supervivencia serán pocas. A su vez, cada año postergado, hará más hostil el universo tecnológico que los desnutridos no pueden comprender ni detener. Apartados, estarán incentivados a delinquir. ¿Estoy justificando la delincuencia? Todo lo contrario. Solamente advierto que el tema es de tal urgencia (tenemos cuatro millones de niños pobres) que no deseo ir con rodeos ni perder más tiempo: es indispensable actuar de inmediato. El dilema es claro: preservamos los cerebros para que puedan ser educados o, entre otros males, seguiremos lamentando muertes.