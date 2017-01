Como la crónica de una muerte anunciada, el espejo, finalmente, terminó por estallar en pedazos. Y desde ahora en adelante, cada fragmento intentará aportar su propio paradigma y coherencia a lo que antes, en sus orígenes, allá por comienzos de los noventa, intentó reflejarse de forma integral, programada y coordinada. No comprender la analogía nihilista de por qué se creó la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) bajo la órbita de la Presidencia de la Nación es no entender de políticas públicas sobre drogas. O quizás es creer entender, pero desde una comprensión parcializada, fruto del pedazo de espejo que se elija para ver. No hay malicia en la ignorancia.