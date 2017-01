No obstante, hay una tercera faceta del nuevo Presidente que es tan importante como las dos anteriores. El Trump gerente de marketing, el showman que hace la puesta en escena de recuperación de los puestos de trabajo, viaja de urgencia a Indiana con el fin de evitar el traslado de Carrier a México o que amenaza públicamente a Ford, Toyota o Apple con ponerles aranceles del 35% en caso de que no traigan de vuelta sus plantas del extranjero. Esa habilidad, más desarrollada en realities como The Apprentice que en la arena política, hace difícil separar realidad y ficción en los movimientos del magnate. En el episodio de las firmas automotrices que instalan sus plantas en México, la cuenta cruda dice que por cada dólar exportado por México, la mitad corresponde a autopartes "Made in USA". Pero si uno lo ve a Trump enojado en cámara, la impresión es otra.