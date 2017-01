No quiere decir que no podamos trabajar en la prevención, educando a los empleados, generando una cultura de trabajo donde sean conscientes de las consecuencias que puede generar un cliente molesto, operando con mejor eficiencia y cuidando la atención al cliente. Con clientes satisfechos, con un buen servicio de posventa, con la calidad de los productos, estamos cuidando la reputación. El asunto es que, queramos o no, lo que hoy en día aumenta es el riesgo.