En el caso de Argentina, es descorazonador ver no sólo una Justicia lenta, sino a veces inoperante y politizada. Es fácil entender que una Justicia que no funciona, o que funciona al servicio de los intereses particulares ajenos al bienestar de la nación y de todos los argentinos, es una Justicia que pone en riesgo la calidad democrática de Argentina. En honor a la verdad, es justo advertir que el sistema judicial argentino no es ni mucho menos ineficaz en la mayoría de los casos a los que tiene que hacer frente, y que cuenta con profesionales excelentes, pero hay algunos asuntos que la opinión pública se ve obligada a observar con desespero y enojo y a los que no les faltan manos oscuras que se afanan por impedir su resolución.