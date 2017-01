Y digo esto porque siempre tengo presente a la hora de acontecer una desgracia como lo es un atentado terrorista-criminal las palabras que refuerzan el sentido de los que es justo a través de las enseñanzas que transmitió al contexto jurídico universal una de las personas más destacadas en el ámbito judicial a nivel mundial, la ex fiscal internacional para Bosnia y Ruanda y ex embajadora de Suiza en Argentina, Carla del Ponte, quien luchó contra la injerencia del poder político sobre la Justicia internacional por los vetos realizados por el Consejo de Seguridad en Naciones Unidas sobre las denuncias de crímenes de lesa humanidad (donde pueden encuadrarse casos de terrorismo). Utilizaba una frase por demás inteligente que señalaba el camino a seguir: "Lo único que un Estado no se puede permitir es no investigar", y eso es justamente lo que propugnamos en el ámbito local, que no se deje de investigar, sólo tener esa oportunidad y que a través de ella se llegue a la verdad, más allá del resultado final.