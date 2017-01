Si no hay idoneidad explícita, debe haber honradez explícita. La honradez no es sólo no robar, también es decir "no sé". La Argentina de estos días destiñe desorden. Tanto como el de las últimas décadas. El Estado, lejos de ser el aliado de los ciudadanos, parece ser su enemigo. Los gobiernos, cual caranchos sobre animal herido, sobrevuelan los bolsillos cada vez más anémicos de la población. La justificación, dicen, es que deben recuperarse de los desastres inflacionarios que ellos mismos provocan. En estos temas esta semana apareció Nicolás Avellaneda. Si hablamos de desastre climático como el que atraviesan Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires con abundantes lluvias, o con fuego en La Pampa, nos decía el recordado profesor Osvaldo Canziani que el Gobierno de Avellaneda previ las inundaciones del río Matanza con un sistema de canalizaciones. En esa oportunidad, año 2005, cuando la provincia de Santa Fe pasaba por una situación similar a la actual, Canziani nos advertía: "Es importante que los técnicos de los gobiernos comprendan que estas lluvias intensas y prolongadas dejaron de ser excepcionales y van a ocurrir con frecuencia, porque están relacionadas con el calentamiento global. Antes, este régimen de lluvias podía darse una vez cada 200 años, pero ahora las vamos a tener cada cuatro o cinco años, o menos. Santa Fe no es la única provincia, hay inundaciones desde Salta hasta Tierra del Fuego". Remataba diciendo que la solución pasaba por "educar, planificar y medir".