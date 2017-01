Los cortes no benefician a nadie. Sin dudas no benefician al trabajador que quiere llegar a destino para cumplir con su jornada laboral y no perder el presentismo, pero tampoco benefician a quienes se manifiestan a través de esos cortes, porque obstruyendo las calles no van a lograr la comprensión ni el involucramiento con la causa por parte de los demás ciudadanos. La gran mayoría creemos en el diálogo, no en las imposiciones.