Y en segundo término, precisamente la oposición al sistema de reparto equitativo puede y debe permitirse recoger en su identidad la aceptación del significado y el significante del dinero, del progreso económico, de la igualdad de oportunidades sí, pero admitiendo que luego hay diferencias de necesidades y de talentos, de deseos de crecimiento, de aportes desde el emprendimiento privado, y no debe avergonzarse cuando desde los diferentes sucedáneos de la seguridad del Estado se repita como un mantra que no tienen autoridad moral para expresarse porque los sostienen económicamente. Como si en Cuba se pudiese mantener por su cuenta una organización disidente, como si el Estado les proporcionase los mismos fondos que al PCC o, lo que es más imperativo, como si los mismos opositores hubiesen sido tan instrumentalizados durante muchos años, desde que eran pioneros en la escuela, que de alguna manera terminó penetrándoles la culpa de desear el confort, la calidad de vida, el desarrollo, el despliegue de potencial y energía individual por su correspondiente retribución y debiesen ocultarlo, avergonzarse de ello. De alguna manera les han inculcado el deber de sentir la culpa de no sentirse como si fuesen militantes revolucionarios abocados a alcanzar el comunismo en un país capitalista.