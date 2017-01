Malvinas es una causa nacional, un sentimiento, expresado con claridad meridiana en la Primera Disposición Transitoria de nuestra Constitución Nacional. Es lamentable que recurrentemente el tema haya tomado estado público como consecuencia de imprudentes e inconducentes declaraciones formuladas por funcionarios públicos y por improvisados politólogos. El desinterés de una parte de nuestra clase dirigente por tan sensible conflicto que mantenemos con el Reino Unido es notorio y, por comisión u omisión, lejos está de clarificar a nuestros conciudadanos sobre lo que internacionalmente se conoce como la Cuestión Malvinas. Desde hace años pareciera que nuestra política exterior carece de una estrategia seria, coherente y comprometida respecto a la esencia de nuestra disputa que continúa still in progress. Una excepción fue el sólido Alegato dado en las Naciones Unidas por el Embajador José María Ruda, consejero legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, en 1964, que dio origen a la trascendente Resolución 2065 (XX) aprobada por abrumadora mayoría, y a la cual ni el Reino Unido pudo imponer su voto negativo. Imponía el diálogo entre las partes sobre la esencia del conflicto. Estas irredentas islas fueron usurpadas el 3 de enero de 1833 por la tercera invasión inglesa, a pesar de que en 1825 en Buenos Aires se había firmado con el Reino Unido el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. En 1845, la armada británica, nuevamente, mediante la cuarta invasión, intentó avanzar sobre nuestro país; recordemos el combate de la Vuelta de Obligado. En 1982, el intento de recuperar Malvinas por la dictadura de entonces constituyó el más notable error de apreciación política, diplomática y militar. Nunca más recurriremos a la violencia y mucho menos a su extrema expresión: la guerra. Quienes la conocemos valoramos el don de la paz. A pesar de lo expresado, es incomprensible que en establecimientos educativos de distinto tipo –incluido el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN)– se minimice o, peor aún, se ignore lo que significó la Pequeña Gran Guerra de 1982. Ello es una ingratitud y una falta de respeto a quienes pelearon expuestos al frío, hambre, mutilación y secuelas psíquicas. Para el pueblo, los muertos –argentinos y británicos—siguen viviendo no solo en la turba isleña y en el mar austral, sino también donde la verdadera humanidad mantiene su alto valor.